Catania, da metà maggio 6000 vaccinazioni al giorno: pronti altri 4 hub vaccinali (Di martedì 4 maggio 2021) Foto di Rob Engelaar / EPA / Ansa Catania migliora la propria efficienza in materia di vaccinazioni: da metà maggio 6000 somministrazioni giornaliere, pronti 4 nuovi hub Da metà maggio la provincia di Catania avrà, a regime, la possibilità di effettuare oltre 6.000 vaccinazioni al giorno, rispetto alle attuali potenzialità di circa 3.000. Entro dieci giorni, infatti, saranno pronti gli hub di Acireale, Caltagirone, Misterbianco e Sant’Agata Li Battiati. “I primi due – spiega il commissario per l’emergenza Covid dell’Area metropolitana di Catania, Pino Liberti, secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’ – avranno oltre 50 box per ospitare le postazioni ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Foto di Rob Engelaar / EPA / Ansamigliora la propria efficienza in materia di: dasomministrazioni giornaliere,4 nuovi hub Dala provincia diavrà, a regime, la possibilità di effettuare oltre 6.000al, rispetto alle attuali potenzialità di circa 3.000. Entro dieci giorni, infatti, sarannogli hub di Acireale, Caltagirone, Misterbianco e Sant’Agata Li Battiati. “I primi due – spiega il commissario per l’emergenza Covid dell’Area metropolitana di, Pino Liberti, secondo quanto riporta l’agenzia ‘Dire’ – avranno oltre 50 box per ospitare le postazioni ...

