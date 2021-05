Caso Turchia, strategia o mancanza di diplomazia (Di martedì 4 maggio 2021) “Con i dittatori bisogna essere franchi, ma cooperare”. Queste le parole usate giovedì dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per riferirsi al presidente turco Erdogan. È la prima volta che il leader di un Paese occidentale – membro della Nato come la Turchia – definisce “dittatore” il numero uno di Ankara. Inevitabile l’apertura di un Caso diplomatico, al punto che la Turchia ha convocato l’ambasciatore italiano Massimo Gaiani per avere spiegazioni. In realtà, la spiegazione non è difficile. Draghi ha voluto replicare con durezza alla mancanza di rispetto dimostrata da Erdogan nei confronti della numero uno della Commissione europea, Ursula von der Leyen , ricevuta mercoledì dal leader turco insieme al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ma relegata su un divano a debita distanza dai due uomini, cui ... Leggi su ildenaro (Di martedì 4 maggio 2021) “Con i dittatori bisogna essere franchi, ma cooperare”. Queste le parole usate giovedì dal presidente del Consiglio, Mario Draghi, per riferirsi al presidente turco Erdogan. È la prima volta che il leader di un Paese occidentale – membro della Nato come la– definisce “dittatore” il numero uno di Ankara. Inevitabile l’apertura di undiplomatico, al punto che laha convocato l’ambasciatore italiano Massimo Gaiani per avere spiegazioni. In realtà, la spiegazione non è difficile. Draghi ha voluto replicare con durezza alladi rispetto dimostrata da Erdogan nei confronti della numero uno della Commissione europea, Ursula von der Leyen , ricevuta mercoledì dal leader turco insieme al presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, ma relegata su un divano a debita distanza dai due uomini, cui ...

Caso Turchia, strategia o mancanza di diplomazia

