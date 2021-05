Caso Scieri | per la Cassazione il nonnismo non è solo militare 

(Di martedì 4 maggio 2021) AGI - Il fenomeno del "nonnismo" non è riferibile soltanto ad ambiti militari. Lo sottolinea la, nella sentenza, depositata oggi, nella quale spiega perché ha stabilito la competenza del giudice ordinario (e non di quello militare) nel procedimento sulla morte dell'allievo parà Emanuele, avvenuta nella caserma 'Gamerra' di Pisa il 13 agosto 1999. Le "disdicevoli ragioni" e gli "atti di sopraffazione" che contraddistinguono la pratica del "nonnismo", affermano i giudici del 'Palazzaccio', "non sono in sé ricollegabili al dispiegarsi del rapporto gerarchico, così come al servizio o al rispetto della disciplina militare". Ciò che rileva, aggiungono, "secondo l'essenza dello stesso manifestarsi del fenomeno", sono "le vessatorie condizioni di integrazione che vengono imposte ai nuovi arrivati in un gruppo che già vive e interagisce ...

AGI - Agenzia Giornalistica Italia

...parte stanno le forze armate in questo. Un segnale forte all'esterno e all'interno dell'Esercito sarebbe quello di intitolare, subito, prima del processo, la caserma Gamerra a Emanuele. ......parte stanno le forze armate in questo. Un segnale forte all'esterno e all'interno dell'Esercito sarebbe quello di intitolare, subito, prima del processo, la caserma Gamerra a Emanuele. ...Per i supremi giudici, che hanno stabilito la competenza del giudice ordinario per la morte di Emanuele Scieri, le pratiche del 'nonnismo' non sono in sé ricollegabili al rapporto gerarchico, così com ...La senatrice Cinzia Leone ha presentato un’interrogazione parlamentare orale al ministro della Difesa Guerini, per denunciare la vicenda di ...