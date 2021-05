Caso Lombardia Film Commission | chieste condanne dei revisori della Lega

(Di martedì 4 maggio 2021) Milano, 4 maggio 2021 - Ridi condanna , rispettivamente a 4 anni e 8 mesi e a 4 anni, per i duecontabiliin Parlamento Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni, imputati per ...

reportrai3 : Caso Lombardia Film Commission, pm chiedono la condanna dei contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni… - matteosalvinimi : Trova i bugiardi... Grazie generale #Figliuolo, avanti così. P.s. Lombardia da record ieri, con oltre 111mila dosi… - EnrichettaNegri : RT @reportrai3: Caso Lombardia Film Commission, pm chiedono la condanna dei contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni ??https:/… - DimezzatiS : RT @reportrai3: Caso Lombardia Film Commission, pm chiedono la condanna dei contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni ??https:/… - sersky8 : RT @reportrai3: Caso Lombardia Film Commission, pm chiedono la condanna dei contabili della Lega Alberto Di Rubba e Andrea Manzoni ??https:/… -

Ultime Notizie dalla rete : Caso Lombardia

Ilè quello della compravendita di un capannone a Cormano , acquistato dallaFilm Commission , con la quale sarebbero stati drenati, secondo l'accusa rappresentata dal prcouratore ......formulate dalla procura di Milano per i due contabili della Lega finiti agli arresti domiciliari per peculato e turbata libertà nella scelta del contraente e ora sotto processo per il...Milano, 4 maggio 2021 - Coprifuoco e variante indiana. Di questo soprattutto si è parlato oggi in consiglio regionale con due mozioni approvate per chiedere al governo una retromarcia, da un lato, e m ...La vicepresidente della Regione ha fatto il punto anche sul numero di casi legati ad altre varianti nel territorio .... Gli ospedali tornano a respirare: calano (di molto) i ricoverati a Lecco e Merat ...