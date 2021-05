Caso Gilardi, il Garante: «Va costruito un percorso per riportarlo a casa» (Di martedì 4 maggio 2021) Il Garante nazionale Mauro Palma ha incontrato il professore Carlo Gilardi, ospite nella rsa di Lecco dal 30 ottobre 2020 Il Garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà si è recato presso la Rsa “Airoldi e Muzzi” di Lecco per incontrare il signor Carlo Gilardi, l’anziano professore ospite della struttura dal 30 ottobre 2020. Con un comunicato, l’autorità del Garante fa sapere che l’incontro del signor Gilardi con il presidente Mauro Palma e con la dottoressa Gilda Losito, responsabile dell’Unità operativa “Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali” del Garante nazionale, si è svolto liberamente e si è protratto per un paio d’ore durante le quali vi è stata ... Leggi su cityroma (Di martedì 4 maggio 2021) Ilnazionale Mauro Palma ha incontrato il professore Carlo, ospite nella rsa di Lecco dal 30 ottobre 2020 Ilnazionale dei diritti delle persone private della libertà si è recato presso la Rsa “Airoldi e Muzzi” di Lecco per incontrare il signor Carlo, l’anziano professore ospite della struttura dal 30 ottobre 2020. Con un comunicato, l’autorità delfa sapere che l’incontro del signorcon il presidente Mauro Palma e con la dottoressa Gilda Losito, responsabile dell’Unità operativa “Privazione della libertà nell’ambito delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e assistenziali” delnazionale, si è svolto liberamente e si è protratto per un paio d’ore durante le quali vi è stata ...

Giorno_Lecco : Caso Gilardi Intervegono i sindacati - Francesco_Abate : Un mio approfondimento su @FirstRadioWeb sul caso #gilardi portato avanti dalle @redazioneiene. - montedurototi : RT @uillario: Caso Carlo Gilardi, i sindacati: “Lavoratori e ospiti dell’Airoldi e Muzzi meritano in clima tranquillo” - uillario : Caso Carlo Gilardi, i sindacati: “Lavoratori e ospiti dell’Airoldi e Muzzi meritano in clima tranquillo” - zazoomblog : Caso Gilardi – La storia del benefattore chiuso in Rsa - #Gilardi #storia #benefattore #chiuso -