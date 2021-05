Caso Amara, la Cartabia dà il via libera al Pg della Cassazione: provvedimenti disciplinari (Di martedì 4 maggio 2021) Si mette in moto con una telefonata a tarda sera fra il ministro della Giustizia, Marta Cartabia e il Procuratore Generale della Cassazione Giovanni Salvi, la macchina istituzionale che deve distribuire provvedimenti disciplinari e mettere una pezza a colori all’ennesimo scandalo della magistratura italiana. Quello originato dalle dichiarazioni dell’avvocato Pietro Amara, (nella foto) ex-consulente legale dell’Eni, il quale, arrestato molto tempo fa, a un certo punto ha iniziato a parlare dell’universo mondo visto che le Procure accorrevano come mosche sul miele, dipingendosi come un pentito disponibile a svelare questo e quello, a seconda delle richieste dei vari magistrati. Morale, dopo aver navigato a vista in acque poco profonde, ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 maggio 2021) Si mette in moto con una telefonata a tarda sera fra il ministroGiustizia, Martae il Procuratore GeneraleGiovanni Salvi, la macchina istituzionale che deve distribuiree mettere una pezza a colori all’ennesimo scandalomagistratura italiana. Quello originato dalle dichiarazioni dell’avvocato Pietro, (nella foto) ex-consulente legale dell’Eni, il quale, arrestato molto tempo fa, a un certo punto ha iniziato a parlare dell’universo mondo visto che le Procure accorrevano come mosche sul miele, dipingendosi come un pentito disponibile a svelare questo e quello, a seconda delle richieste dei vari magistrati. Morale, dopo aver navigato a vista in acque poco profonde, ...

