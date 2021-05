Casa (M5S): “La scuola è provata da un anno di pandemia. Per uscirne servono cambiamenti impegnativi” (Di martedì 4 maggio 2021) “La scuola italiana esce fortemente provata da più di un anno di pandemia. L’audizione del ministro Bianchi ha confermato le serie criticità che riguardano l’abbandono scolastico, la dispersione e, più in generale, i problemi riguardanti i tassi d’istruzione. Il momento è decisamente complesso e per recuperare abbiamo soprattutto bisogno di puntare sul capitale umano, sulla formazione permanente degli insegnanti, sullo sviluppo di competenze adeguate per migliorare sensibilmente l’offerta e le modalità formative”. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 4 maggio 2021) “Laitaliana esce fortementeda più di undi. L’audizione del ministro Bianchi ha confermato le serie criticità che riguardano l’abbandono scolastico, la dispersione e, più in generale, i problemi riguardanti i tassi d’istruzione. Il momento è decisamente complesso e per recuperare abbiamo soprattutto bisogno di puntare sul capitale umano, sulla formazione permanente degli insegnanti, sullo sviluppo di competenze adeguate per migliorare sensibilmente l’offerta e le modalità formative”. L'articolo .

