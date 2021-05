Carlo Verdone | Ecco perché il suo ultimo film non esce al cinema

Leggi su amica

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 3 febbraio 2020:felice davanti al poster del suo 27mo. Un anno e tre mesi dopo, lo vedremo su Amazon Prime. Foto Ansa In effetti, lui è di quelli che tutti vogliono.è il più amato dagli italiani e allora, si chiedono gli esercenti deiappena riaperti,il suoSi vive una volta sola va in streaming e nonnelle sale nazionali? Per adesso, di ufficiale c’è che possiamo vederlo dal 13 maggio su Amazon Prime Video. SCOPRI NELLA GALLERY IE LE SERIE TV NOVITA’ SU AMAZON PRIME VIDEO A MAGGIO 2021 Cosa è successo al 27modi...