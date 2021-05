Carburanti | UNC | “Nuovo rincaro prezzi Per benzina +9 | 5% da inizio anno”

Leggi su quifinanza

(Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – “Con la fine del lockdown prosegue la risalita deideiiniziata a metà aprile”. È quanto afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori commentando i dati settimanali del ministero dello Sviluppo Economico che rilevano undeidei. In modalità self service si arriva, attualmente, a 1,579 euro al litro per lae a 1,439 euro per il gasolio. “Con il rialzo di oggi si ritocca, per la, il record annuale registrato il 22 marzo. Dall’dell’, dalla rilevazione del 4 gennaio, in 4 mesi esatti, – prosegue Dona – un pieno da 50 litri è aumentato di 6 euro e 87 cent per lae di 5 euro e 99 ...