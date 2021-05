“Capitale italiana del Libro”: tra le città in corsa anche Ariano Irpino (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoAriano Irpino (Av) – Sarà proclamata venerdì 7 maggio, alle 11.00, la città vincitrice del titolo “Capitale italiana del Libro”. La giuria, presieduta da Romano Montroni, comunicherà al ministro della Cultura, Dario Franceschini, la città designata per il 2021. Sono sei le città finaliste che si contendono il titolo: Ariano Irpino, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia. La città vincitrice riceverà dal ministero della cultura, tramite il Centro per il Libro e la Lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto. La Capitale italiana del Libro è stata ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Sarà proclamata venerdì 7 maggio, alle 11.00, lavincitrice del titolo “del”. La giuria, presieduta da Romano Montroni, comunicherà al ministro della Cultura, Dario Franceschini, ladesignata per il 2021. Sono sei lefinaliste che si contendono il titolo:, Caltanissetta, Campobasso, Cesena, Pontremoli e Vibo Valentia. Lavincitrice riceverà dal ministero della cultura, tramite il Centro per ile la Lettura, un contributo pari 500 mila euro per la realizzazione del progetto. Ladelè stata ...

