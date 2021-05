Canelo | Road to Greatness | l’omaggio di DAZN alla star del pugilato Canelo Alvarez

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 4 maggio 2021) Gradita sorpresa per i fan die, più in generale, gli appassionati della boxe internazionale. Su, a partire dgiornata di domani mercoledì 5 maggio, sarà disponibile gratuitamente per tutti gli abbonati “to“, il documentario originale sulla stella delmondiale. Attraverso un comunicato ufficiale,ha spiegato nel dettaglio quali saranno i contenuti della nuova docu-serie dedicata al campione della boxe: “Interviste esclusive, immagini e filmati di archivio offriranno agli appassionati di questo sport e non solo uno sguardo intimo su uno dei più grandi pugili di tutti i tempi”. La voce narrante del documentario è quella di Idris Elba, attore ...