Campania, scende il tasso di positività. De Luca avverte: "Senza regole ci giochiamo l'estate" (Di martedì 4 maggio 2021) Sono 1331 i nuovi casi di positività al Coronavirus in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 17.336 tamponi molecolari analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino giornaliero.

