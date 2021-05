Campania, domani vaccinazioni senza prenotazione: dove recarsi (Di martedì 4 maggio 2021) vaccinazioni in Campania senza prenotazione: l’open day riguarderà l’Asl di Napoli 2 Nord e sarà rivolto ai residenti con più di 60 anni. Ad Ischia invece riguarderà gli over 50. Campania vaccinazionidomani, mercoledì 5 maggio, per semplificare l’accesso alla vaccinazione, l’Azienda sanitaria ha dichiarato che sarà possibile vaccinarsi senza prenotazione. L’iniziativa sarà rivolta alla popolazione nella fascia d’età che va dai 60 ai 79 anni. Ad Ischia, invece, ai residenti in una fascia d’età che va dai 50 in poi. Non sarà necessario, perciò, prenotarsi prima sulla piattaforma della Regione Campania. “Circa 20% circa dei residente sul territorio ha ricevuto almeno una prima dose di vaccino”, ha dichiarato l’Asl di ... Leggi su vesuvius (Di martedì 4 maggio 2021)in: l’open day riguarderà l’Asl di Napoli 2 Nord e sarà rivolto ai residenti con più di 60 anni. Ad Ischia invece riguarderà gli over 50., mercoledì 5 maggio, per semplificare l’accesso alla vaccinazione, l’Azienda sanitaria ha dichiarato che sarà possibile vaccinarsi. L’iniziativa sarà rivolta alla popolazione nella fascia d’età che va dai 60 ai 79 anni. Ad Ischia, invece, ai residenti in una fascia d’età che va dai 50 in poi. Non sarà necessario, perciò, prenotarsi prima sulla piattaforma della Regione. “Circa 20% circa dei residente sul territorio ha ricevuto almeno una prima dose di vaccino”, ha dichiarato l’Asl di ...

