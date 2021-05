Calo natalità, Bonetti: risposte economiche, ma non solo (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – “Sul Calo della natalità non servono solo risposte di natura economica, anche se importanti. Le riforme devono cogliere tanti aspetti: il Family act oltre all’assegno per esempio comprende anche incentivi al lavoro femminile, forme di lavoro in cui la scelta della maternità non sia di ostacolo alla carriera di una donna, gli asili nido, la parte che riguarda i giovani. Questi atti, insieme, possono far svoltare il Paese”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elena Bonetti a Radio 24 In audizione sulle linee programmatiche davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali, la Ministra ha anche chiarito che “sono tre gli assi fondamentali su cui la mia azione si sta svolgendo: l’emergenza del Calo demografico, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 4 maggio 2021) (Teleborsa) – “Suldellanon servonodi natura economica, anche se importanti. Le riforme devono cogliere tanti aspetti: il Family act oltre all’assegno per esempio comprende anche incentivi al lavoro femminile, forme di lavoro in cui la scelta della maternità non sia di ostacolo alla carriera di una donna, gli asili nido, la parte che riguarda i giovani. Questi atti, insieme, possono far svoltare il Paese”. Lo ha detto la ministra per le Pari opportunità e la Famiglia Elenaa Radio 24 In audizione sulle linee programmatiche davanti alle Commissioni riunite Affari costituzionali, Lavoro e Affari sociali, la Ministra ha anche chiarito che “sono tre gli assi fondamentali su cui la mia azione si sta svolgendo: l’emergenza deldemografico, ...

Ultime Notizie dalla rete : Calo natalità Crisi demografica in Liguria: - 9,9% al 1° gennaio 2021 La Liguria è la regione del nordovest che ha accusato il calo demografico maggiore: - 9,9%. I residenti sono attualmente 1 milione 509 mila. I dati peggiori ...attesta al 17% mentre il tasso di natalità ...

Liguria ha perso 9,9% di popolazione, 1.509.000 residenti Un calo demografico del 9,9%:, la Liguria è la regione del nord - ovest con il più alto calo demografico, secondo l'Istat, al primo gennaio 2021. In Liguria i residenti sono esattamente 1 ...di natalità ...

