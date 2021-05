Calciomercato Milan | confermata l' offerta per De Paul

(Di martedì 4 maggio 2021) Non a caso arrivano conferme dalla Gazzetta dello Sport : ilavrebbe effettivamente lanciato la prima proposta all' Udinese per ottenere il cartellino del calciatore classe '94. Si parla di una ...

Gazzetta_it : #Milan, assalto a De Paul in cambio di Hauge: l'Udinese riflette - DiMarzio : Conosciamo meglio #Maignan, il portiere che potrebbe raccogliere l'eredità di #Donnarumma al #Milan?? - DiMarzio : #Milan, incontro di #calciomercato in sede con l’entourage di #Kokcu - gilnar76 : Calciomercato #Milan, un obiettivo rossonero ad un passo dal Barcellona #7champions #Acm #Acmilan #Milanisti… - MCalcioNews : Milan, Tonali verrà riscattato: le cifre dell'operazione -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

: i rossoneri hanno individuato il perfetto rinforzo per l'attacco per affiancare Zlatan Ibrahimovic Ilpunta forte su Dusan Vlahovic, attaccante in forza alla Fiorentina di ...INTER, SCUDETTO CONTE Le ultime sule non solo delle grandi del campionato italiano di Serie A: Inter,e Juventus, ma anche Roma, Napoli, Atalanta e molte altre. Temi caldi di ...Il Milan intanto ha una nuova idea per la difesa. Testata giornalistica registrata - Aut. Trib.di Lecco n. 1143 del 22/10/2015. Editore: RPM S.r.l.s., Direttore Responsabile: Matteo Ronchetti. Sito ...(Calcio News 24) Ne parlano anche altri media Il Corriere dello Sport spiega che il Milan ha proposto a Vazquez un contratto da 4 milioni di euro a stagione Una di queste riguarda Lucas Vazquez.