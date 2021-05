Calcio | Serie B | i risultati della 36esima giornata

fattoquotidiano : I TAMPONI DEI CAMPIONI DEL CALCIO LI PAGA LO STATO Nel Decreto Sostegni bis dieci milioni di euro a fondo perduto… - Gazzetta_it : #Sarri allenatore della #Roma a un passo, a breve il vertice - Gazzetta_it : #Lukaku: '#Conte, per te lotterò fino alla morte. Apriamo un ciclo con l'#Inter' - sportface2016 : #SerieB | #Empoli, i tifosi festeggiano il ritorno in #SerieA: cori e striscioni fuori dal Castellani - PharrisGiacomo : RT @Gazzetta_it: Effetto Mourinho: il titolo della Roma vola a Piazza Affari: +21% -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Serie

“Siamo stati impressionati dal suo desiderio di vincere e dalla sua passione per il gioco del calcio: per lui non contano i trofei vinti in carriera ed è sempre concentrato sul prossimo. Possiede la ...In occasione della 36^ giornata di Serie B, la Salernitana ottiene un successo all'ultimo istante contro il Pordenone, fuori casa. Nel primo tempo, al 7' Gondo porta i campani avanti con ...