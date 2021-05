Calcio: Roma, Mourinho sarà il nuovo allenatore, contratto fino al 2024 (Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. - (Adnkronos) - sarà José Mourinho a sostituire Paulo Fonseca sulla panchina della Roma per la prossima stagione. Lo 'special one' ha firmato con il club giallorosso un contratto triennale fino al 30 giugno 2024. Ad annunciarlo la società capitolina con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021), 4 mag. - (Adnkronos) -Joséa sostituire Paulo Fonseca sulla panchina dellaper la prossima stagione. Lo 'special one' ha firmato con il club giallorosso untriennaleal 30 giugno. Ad annunciarlo la società capitolina con una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale.

