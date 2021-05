Calcio, José Mourinho è il nuovo allenatore della Roma (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo undici anni José Mourinho tornerà ad allenare in Italia. Lo Special One, infatti, è ufficialmente il nuovo allenatore della Roma. Ad annunciarlo è stato proprio il sodalizio capitolino tramite il suo account Twitter. Il portoghese prenderà il posto del connazionale Paulo Fonseca, il quale lascerà il club, due anni dopo il suo arrivo, al termine di questa stagione. Ironia della sorte, dunque, Mourinho allenerà la squadra che, probabilmente, gli ha dato più grane durante il suo epico biennio sulla panchina dell’Inter. La Roma, nella stagione 2009-2010, infatti, arrivò ad appena due punti dai nerazzurri in campionato e affrontò anche l’Inter in finale di Coppa Italia, ove perse per 1-0 grazie a un gol di Diego Milito. Dopo il suo ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo undici annitornerà ad allenare in Italia. Lo Special One, infatti, è ufficialmente il. Ad annunciarlo è stato proprio il sodalizio capitolino tramite il suo account Twitter. Il portoghese prenderà il posto del connazionale Paulo Fonseca, il quale lascerà il club, due anni dopo il suo arrivo, al termine di questa stagione. Ironiasorte, dunque,allenerà la squadra che, probabilmente, gli ha dato più grane durante il suo epico biennio sulla panchina dell’Inter. La, nella stagione 2009-2010, infatti, arrivò ad appena due punti dai nerazzurri in campionato e affrontò anche l’Inter in finale di Coppa Italia, ove perse per 1-0 grazie a un gol di Diego Milito. Dopo il suo ...

