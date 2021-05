**Calcio: Champions, Mahrez stende il Psg 2-0 e City vola in finale** (Di martedì 4 maggio 2021) Manchester, 4 mag. (Adnkronos) – Il Manchester City è la prima finalista di questa Champions League. La squadra di Pep Guardiola supera 2-0 il Psg di Neymar, nella semifinale di ritorno, dopo il successo per 2-1 a Parigi, e vola in finale per la prima volta, dove affronterà la vincente della sfida tra Real Madrid e Chelsea. Protagonista della serata il francese naturalizzato algerino Riyad Mahrez, autore della doppietta che stende la formazione di Pochettino. Il City nel primo tempo va avanti con il minimo sforzo. Gli uomini di Guardiola passano alla prima occasione con un preciso diagonale di Mahrez all’11, dopo che il Psg aveva in più di una occasione sfiorato il vantaggio. Le migliori occasioni al 17? su un colpo di testa di Marquinhos, terminato sulla parte ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 4 maggio 2021) Manchester, 4 mag. (Adnkronos) – Il Manchesterè la prima finalista di questaLeague. La squadra di Pep Guardiola supera 2-0 il Psg di Neymar, nella semifinale di ritorno, dopo il successo per 2-1 a Parigi, ein finale per la prima volta, dove affronterà la vincente della sfida tra Real Madrid e Chelsea. Protagonista della serata il francese naturalizzato algerino Riyad, autore della doppietta chela formazione di Pochettino. Ilnel primo tempo va avanti con il minimo sforzo. Gli uomini di Guardiola passano alla prima occasione con un preciso diagonale diall’11, dopo che il Psg aveva in più di una occasione sfiorato il vantaggio. Le migliori occasioni al 17? su un colpo di testa di Marquinhos, terminato sulla parte ...

