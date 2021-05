Calcio | Branca | ' scudetto Inter meritato | è stata squadra più continua' **

(Di martedì 4 maggio 2021) Roma, 4 mag. (Adnkronos) - "Quando si vince ci sono sempre dei meriti, con tutte le difficoltà che hanno vissuto tutte le squadre per via della pandemia, poi ognuno ha affrontato mille problemi soprattutto di infortuni. L'è partita piano, non ha fatto bene in Europa, ma ha dimostrato di esserela piùin campionato per cui ha vinto meritatamente". Lo ha detto Marco, ex ds dell'all'Adnkronos, sullodei nerazzurri dopo 11 anni.

Ultime Notizie dalla rete : **Calcio Branca

Il Sannio Quotidiano

... quindi, dopo ild'inizio, gli aggiornamenti in tempo reale sulla gara. La cronaca minuto ... In cabina di regia Iori affiancato dae Proia come mezz'ali. In attacco Vita trequartista alle ...Allenatore: Pecchia Cittadella - Entella CITTADELLA (4 - 3 - 1 - 2): Kastrati; Ghiringhelli, Perticone, Adorni, Donnarumma;, Iori, Proia; Vita; Ogunseye, Tsadjout. Allenatore: Venturato. ...Roma, 4 mag (Adnkronos) - "Mourinho alla Roma? Sono molto contento per lui. E' un colpo fantastico per la Roma, per il club, per i proprietari e per i giocatori sarà un acceleratore magnifico". Sono l ...La partita Cittadella - Virtus Entella di Martedì 4 maggio 2021 in diretta: formazioni e cronaca in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 36° giornata di Serie B ...