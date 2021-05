Calcio | Ander Herrera | ' l' arbitro Kuipers ha insultato Paredes'

(Di martedì 4 maggio 2021) Manchester, 4 mag. (Adnkronos) - Il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germainha criticato i modi dell'Björn, nella sconfitta (2-0) contro il Manchester City, poiché ha mandato "al diavolo" il suo compagno di squadra Leandroe gli ha mancato di rispetto durante la gara di ritorno del semifinali di Champions League. "Abbiamo parlato di rispetto con gli arbitri. L'ha detto 'va al diavolo' a Leandro. Se lo diciamo noi prendiamo tre o quattro partite di squalifica", ha detto dopo la partita all'Etihad Stadium, a RMC Sport. Allo stesso modo, Marco Verratti ha parlato anche della mancanza di rispetto dell'olandese durante la partita. "Mi ha detto 'Fuck You', se lo dicessi io perderei dieci ...

44' Dald'angolo dei parigini scaturisce un contropiede del City inconcludente quindi cambio ... Kuipers fischia punizione per il Psg 36' Pericolosi i parigini che conHerrera ci provano: ...Allenatore: Pochettino RETI: 11 Mahrez (M), 63 Mahrez (M) AMMONIZIONI:Herrera, Verratti, Kimpembe, Danilo Pereira (P), Zinchenko, De Bruyne (M) ESPULSIONI: Di Maria (P) RECUPERO: 3 nel primo ...Manchester, 4 mag. (Adnkronos) - Il centrocampista spagnolo del Paris Saint-Germain Ander Herrera ha criticato i modi dell'arbitro Björn Kuipers, ..."Mi ha detto due volte 'fuck you' - ha spiegato Marco Verratti - è vero che parlo molto con l'arbitro durante la partita, ma non mi rivolgo mai a lui con questi termini". Racconto confermato anche da ...