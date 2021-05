Cairo sulla Super Lega: “Un attentato al calcio italiano ed europeo. Domani ne parleremo in assemblea” (Di martedì 4 maggio 2021) Urbano Cairo, in occasione della cerimonia per la commemorazione del Grande Torino, ha parlato anche della questione Super Lega: “Domani assemblea ed è all’ordine del giorno l’esame di ciò che è successo. Aver pensato quel tipo di competizione è una cosa molto grave. In quei momenti c’erano animi agitati, l’ho definito un attentato al calcio italiano ed europeo. Vuol dire sovvertire tutto per diritto divino, non va bene. Ciò che conta è la competizione e i cambiamenti che avvengono in partita in pochi minuti, che passi dalle stelle alle stalle e viceversa. Il calcio è bello per questo, non perché hai più diritti. Provvedimenti? Non lo so, ma è importante che a livello di FIGC si è detto che se una squadra vuole ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 4 maggio 2021) Urbano, in occasione della cerimonia per la commemorazione del Grande Torino, ha parlato anche della questione: “ed è all’ordine del giorno l’esame di ciò che è successo. Aver pensato quel tipo di competizione è una cosa molto grave. In quei momenti c’erano animi agitati, l’ho definito unaled. Vuol dire sovvertire tutto per diritto divino, non va bene. Ciò che conta è la competizione e i cambiamenti che avvengono in partita in pochi minuti, che passi dalle stelle alle stalle e viceversa. Ilè bello per questo, non perché hai più diritti. Provvedimenti? Non lo so, ma è importante che a livello di FIGC si è detto che se una squadra vuole ...

