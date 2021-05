Business Analytics per sostenere l'accesso al credito delle Pmi (Di martedì 4 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il crollo dei ricavi a seguito della pandemia ha generato, soprattutto per le PMI, una crisi di liquidità senza precedenti. Secondo il 10° report Covid-19 di Confartigianato più di un terzo delle micro e piccole imprese (MPI) rimarrà esposta, almeno fino all'estate, a seri problemi di liquidità. Una conferma arriva dall'Istat: per il periodo dicembre 2020 – febbraio 2021, il 61,5% delle imprese prevede una contrazione del fatturato rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Nel 40% dei casi il calo è previsto tra il 10 e il 50%, nel 15,1% di oltre il 50% e nel 6,4% di meno del 10%.Con simili dati è lecito immaginare che un'alta percentuale di imprese italiane continuerà ad essere esposta a seri problemi di liquidità.La ripresa post-pandemica passa dunque, per le piccole come per le grandi imprese, dall'accesso ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) MILANO (ITALPRESS) – Il crollo dei ricavi a seguito della pandemia ha generato, soprattutto per le PMI, una crisi di liquidità senza precedenti. Secondo il 10° report Covid-19 di Confartigianato più di un terzomicro e piccole imprese (MPI) rimarrà esposta, almeno fino all'estate, a seri problemi di liquidità. Una conferma arriva dall'Istat: per il periodo dicembre 2020 – febbraio 2021, il 61,5%imprese prevede una contrazione del fatturato rispetto agli stessi mesi dell'anno precedente. Nel 40% dei casi il calo è previsto tra il 10 e il 50%, nel 15,1% di oltre il 50% e nel 6,4% di meno del 10%.Con simili dati è lecito immaginare che un'alta percentuale di imprese italiane continuerà ad essere esposta a seri problemi di liquidità.La ripresa post-pandemica passa dunque, per le piccole come per le grandi imprese, dall'...

restoalsud : #territorio #sud #lavoro Business Analytics per sostenere l’accesso al credito delle Pmi - - CorriereCitta : Business Analytics per sostenere l’accesso al credito delle Pmi - startzai : RT @Little_Redstone: Adi Tatarko FULL #Houzz Standards #Evilest 2021 #Woman in #Business Vs CANADA #ROYAL FLUSH #NO #fear1 #Google #reviews… - Little_Redstone : RT @Little_Redstone: Adi Tatarko FULL #Houzz Standards #Evilest 2021 #Woman in #Business Vs CANADA #ROYAL FLUSH #NO #fear1 #Google #reviews… - chidambara09 : RT @Little_Redstone: Adi Tatarko FULL #Houzz Standards #Evilest 2021 #Woman in #Business Vs CANADA #ROYAL FLUSH #NO #fear1 #Google #reviews… -

Ultime Notizie dalla rete : Business Analytics Gli assistenti virtuali diventeranno il primo punto di contatto con le aziende ...di tecnologie di AI è un lavoro molto delicato e richiede competenze nell'analisi del business e ... Studio condotto da: Harris Insights And Analytics ), vogliono servizi disponibili 24/7 (sondaggio ...

Accesso al credito per le Pmi gestito con Genya Cfo Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato Genya Cfo, soluzione di business analytics idonea a sostenere la ripresa. La ripresa post - pandemica passa per l'accesso al credito. Le Pmi spesso si appoggiano al loro consulente, il commercialista, per analizzare la loro ...

Business Analytics per sostenere l'accesso al credito delle Pmi Qui News Pisa Accesso al credito per le Pmi gestito con Genya Cfo Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato Genya Cfo, soluzione di business analytics idonea a sostenere la ripresa ...

Hivemind Partners with Databricks to Drive Business Value with Unified Data Analytics Hivemind, the versatile data preparation platform that streamlines and systematises human data work, today announced they have partnered with Databricks, the data and AI company that offers an open an ...

...di tecnologie di AI è un lavoro molto delicato e richiede competenze nell'analisi dele ... Studio condotto da: Harris Insights And), vogliono servizi disponibili 24/7 (sondaggio ...Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato Genya Cfo, soluzione diidonea a sostenere la ripresa. La ripresa post - pandemica passa per l'accesso al credito. Le Pmi spesso si appoggiano al loro consulente, il commercialista, per analizzare la loro ...Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia ha sviluppato Genya Cfo, soluzione di business analytics idonea a sostenere la ripresa ...Hivemind, the versatile data preparation platform that streamlines and systematises human data work, today announced they have partnered with Databricks, the data and AI company that offers an open an ...