Buongiorno mamma!, anticipazioni 3^ puntata 5 maggio: i segreti di Sole (Di martedì 4 maggio 2021) La terza puntata di Buongiorno mamma! sarà all'insegna di segreti e colpi di scena clamorosi. Le anticipazioni relative a questo episodio in onda domani 5 maggio, rivelano che Sole non vorrà rivelare l'identità del padre del piccolo mentre Guido preoccupato che i segreti del passato possano venire a galla non riuscirà a stare vicino alla figlia come vorrebbe. Intanto, Francesca sarà tormentata dai ricordi di infanzia e Jacopo apprenderà una verità di Greta che lo sconvolgerà. Infine, Colaprico vorrà riaprire le indagini sulla scomparsa di Maurizia mentre Sole affronterà Federico.

