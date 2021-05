“Britney Spears soffre di demenza”: la pesante accusa del padre (Di martedì 4 maggio 2021) “Britney Spears soffre di demenza”. Così direbbe il documento depositato dal padre Jamie, per poter chiedere la tutela legale sul patrimonio della figlia, che detiene dal 2008 ma per l’abolizione della quale si stanno battendo in molti, dai fan (con il movimento FreeBritney), alla madre, a molti colleghi vip e celebrità varie. La Spears è sotto tutela da 13 anni, dopo i famosi problemi di salute mentale che l’avevano mandata in ospedale, prima, e in rehab, poi, nel 2008. Secondo vari tabloid stranieri, tra i quali Daily Mail e The Sun, in uno dei documenti depositati in tribunale dal padre della cantante, l’uomo avrebbe spuntato la casella “demenza” nel documento in cui si giustifica la richiesta della tutela di ... Leggi su dilei (Di martedì 4 maggio 2021) “di”. Così direbbe il documento depositato dalJamie, per poter chiedere la tutela legale sul patrimonio della figlia, che detiene dal 2008 ma per l’abolizione della quale si stanno battendo in molti, dai fan (con il movimento Free), alla madre, a molti colleghi vip e celebrità varie. Laè sotto tutela da 13 anni, dopo i famosi problemi di salute mentale che l’avevano mandata in ospedale, prima, e in rehab, poi, nel 2008. Secondo vari tabloid stranieri, tra i quali Daily Mail e The Sun, in uno dei documenti depositati in tribunale daldella cantante, l’uomo avrebbe spuntato la casella “” nel documento in cui si giustifica la richiesta della tutela di ...

