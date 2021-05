“Bridgerton” | trapelano le prime foto dal set della seconda stagione

Leggi su 361magazine

(Di martedì 4 maggio 2021) Cresce l’attesa per i nuovi episodi Il caso ““, giusto chiamarlo così ha avuto una incredibile cassa di risonanza in tutto il mondo. La produzione, la prima nata dalla casa di Shonda Rhimes, “Shondaland” per Netflix ha conquistato quasi tutti. Ora, si attende così lache sarà solo un piccolo sequel di quello che ci attende: come hanno fatto sapere e capire dalla produzione di materiale ce n’è in abbondanza visto che si basa sui libri di Julia Quinn. Intanto cresce la curiosità e l’attesa per ladi “”: le riprese sono già partite e partono così le anticipazioni e le novità. In uno degli scatti trapelati dal set si vede Jonathan Bailey, ovvero l’attore che interpreterà Anthonycon una delle new entry del ...