Bridgerton stagione 2 – Alcune foto direttamente dal set

(Di martedì 4 maggio 2021) Appena uscito, il dramma romantico dell’era Regency di Netflix è diventato uno dei più grandi successi della piattaforma. Netflix ha rapidamente rinnovato lo spettacolo per una secondache adatterà il secondo romanzo di Julia Quinn, ‘Il visconte che mi amava’ . Questa volta, lo scapolo Anthony(Jonathan Bailey) sarà il fulcro della serie L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Prince: esce un album “inedito” Le 101 partite che hanno fatto grande il Milan di Giuseppe Di Cera Santa Sofia sarà riconvertita in moschea Addio al compositore Ennio Morricone Morto Ennio Morricone a 91 anni: gli omaggi Spin-off di Suburra: le parole degli autori, parlerà di Nadia e Angelica?

Con i suoi 58 milioni di visioni nei primi 28 giorni di release, Emily è stata uno dei grandi successi della stagione insieme a Bridgerton, The Witcher e Lupin. Emily in Paris