Brando Giorgi: "Qualcuno ha provato a togliermi il sorriso", dopo l'Isola dei Famosi lo sfogo sui social (Di martedì 4 maggio 2021) Qualche settimana fa, precisamente il 15 aprile, l'attore Brando Giorgi ha dovuto lasciare l'Isola dei Famosi a causa del distacco della retina che gli sarebbe potuto costare la vista. Tornato in Italia, ha affrontato l'operazione con serenità ed ha tranquillizzato i fan rispetto alla buona riuscita dell'intervento. Recentemente, sul suo profilo Instagram, Brando Giorgi ha avuto modo di levarsi qualche sassolino dalla scarpa, forse in riferimento a qualche ex compagno del reality. Brando Giorgi: lo sfogo su Instagram "Vorrei abbracciarvi tutti, lo faccio virtualmente. L'occhio mi ha rallentato, ma non mi ha, tolto il sorriso. Qualcuno ci ha provato. Ma non ci è riuscito.

