Borsa: Milano scivola ( - 1%), pesano Ferrari, Cnh e Nexi (Di martedì 4 maggio 2021) Piazza Affari gira in calo (Ftse Mib - 1,11%) frenata da Ferrari ( - 5,42%) dopo i conti e il rinvio di un anno degli obiettivi per il 2022 a causa del Covid. pesano anche Nexi ( - 2,6%) e Cnh ( - 2,3%... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 4 maggio 2021) Piazza Affari gira in calo (Ftse Mib - 1,11%) frenata da( - 5,42%) dopo i conti e il rinvio di un anno degli obiettivi per il 2022 a causa del Covid.anche( - 2,6%) e Cnh ( - 2,3%...

MKT_INS : Borse europee in peggioramento insieme ai futures di Wall Street. Il Ftse Mib scivola a -1,1% in area 24.150 punti,… - fisco24_info : Borsa: Milano scivola (-1%), pesano Ferrari, Cnh e Nexi: Incentivi a fusioni spingono Mps, bene Campari, spread a 1… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa sale con petroliferi, a Milano exploit di Campari (+4%) - andrea_morby : $ENI - BORSA: Milano accelera al ribasso; bene Campari, Ferrari giù - fisco24_info : Borsa: Europa contrastata, futures in rosso, Milano -0,9%: In arrivo bilancia commerciale, ordini, Redbook e scorte… -