Borsa | Milano cauta +0 | 17% | brillano Campari e petroliferi

Ultime Notizie dalla rete : Borsa Milano

...automatico creato con AI Anchor Laoggi in video La redazione di Radiocor cura ogni giorno - dal lunedì al venerdì - un video con i dati fondamentali della giornata delladi, l'...brillano Tenaris (+3,19%), Saipem (+3,68%) ed Eni (+1,47%) ma in vetta al listino principale corre Campari (+4,13%) grazie alla trimestrale migliore delle stime. Bene anche Leonardo (+1,95%) ...Andamento piatto e laterale a Piazza Affari in una giornata dove a tenere banco saranno i risultati trimestrali. "Si procede stancamente, senza un direzione precisa in assenza di segnali che spingon ...Nella settimana terminata il 2 maggio, il prezzo medio di acquisto dell'energia nella borsa elettrica è stato di 68,68 euro/MWh, in calo del 6,6% rispetto alla settimana precedente. Lo comunica il g ...