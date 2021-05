Borsa: Europa scivola con Wall Street in rosso, Milano - 1,5% (Di martedì 4 maggio 2021) Peggiorano le Borse europee con gli indici Usa in rosso dopo dati macroeconomici Usa non del tutto in linea con le stime degli analisti. Lo è stato il saldo commerciale, negativo per 74,4 miliardi di ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 4 maggio 2021) Peggiorano le Borse europee con gli indici Usa indopo dati macroeconomici Usa non del tutto in linea con le stime degli analisti. Lo è stato il saldo commerciale, negativo per 74,4 miliardi di ...

fisco24_info : Borsa: Europa scivola con Wall Street in rosso, Milano -1,5%: Effetto trimestrali, Ferrari crolla dopo rinvio obiet… - Cinoforever : @CorSport In Borsa, perche in campionato e in europa non sono mai esistiti e così rimarrà - Cinoforever : @SkyTG24 La Riomma vola in borsa! Già solo lì può volare perche in campionato e in europa sono inesistenti ?????? - MKT_INS : Borse europee in peggioramento insieme ai futures di Wall Street. Il Ftse Mib scivola a -1,1% in area 24.150 punti,… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa sale con petroliferi, a Milano exploit di Campari (+4%) -