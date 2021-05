Boom di case vacanze. Gli italiani pronti al Revenge Tourism e ad un'estate "di rinascita" (di I.Betti) (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un anno di pandemia, gli italiani sono pronti a fare i bagagli e a lasciarsi alle spalle mesi di preoccupazioni. Con l’estate alle porte, c’è già chi sta pianificando la propria vacanza. Ma quale sarà il soggiorno-tipo dell’italiano nel 2021? Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, illustra ad HuffPost Italia quelli che sembrano essere i trend della stagione: “Il mare la farà da padrone, con prenotazioni concentrate soprattutto in Puglia e Sardegna, anche se quest’ultima sconta una certa diffidenza dovuta ad un cambio di colore della regione troppo repentino. La novità rispetto all’anno scorso è che sembra esserci un lieve interesse verso le città d’arte, le nostre città simbolo. In questi mesi abbiamo vissuto il dramma di vederle vuote, senza turisti italiani né stranieri. È un’immagine che non ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo un anno di pandemia, glisonoa fare i bagagli e a lasciarsi alle spalle mesi di preoccupazioni. Con l’alle porte, c’è già chi sta pianificando la propria vacanza. Ma quale sarà il soggiorno-tipo dell’italiano nel 2021? Marina Lalli, presidente di Federturismo Confindustria, illustra ad HuffPost Italia quelli che sembrano essere i trend della stagione: “Il mare la farà da padrone, con prenotazioni concentrate soprattutto in Puglia e Sardegna, anche se quest’ultima sconta una certa diffidenza dovuta ad un cambio di colore della regione troppo repentino. La novità rispetto all’anno scorso è che sembra esserci un lieve interesse verso le città d’arte, le nostre città simbolo. In questi mesi abbiamo vissuto il dramma di vederle vuote, senza turistiné stranieri. È un’immagine che non ...

