Bomba Uomini e Donne | lo storico opinionista fatto fuori Lo sfogo choc | “Quel che è successo è uno schifo Colpa della Mennoia”

Leggi su cityroma

(Di martedì 4 maggio 2021) Mario Serpa è stato uno dei corteggiatori più discussi di. Ha partecipato in particolare al trono gay, dove ha cercato di conquistare Mario Sona. A far discutere di lui sin dal primo istante le modalità di coming out. Mario non ha ammesso di essere omosessuale fino ai 25 anni, per non arrecare un dispiacere alla sua famiglia. Quando ha avuto poi il coraggio di rivelare la verità ai familiari, nel mondo esterno ha continuato a mentire, mostrandosi al mondo come etero. I suoi colleghi e compagni hanno appreso la verità solo guardando il dating show. Mario Serpa è un calciatore e sicuramente ammettere coi compagni di squadra la sua omosessualità non doveva essere impresa facile. Al contempo, scoprirlo tramite la sua partecipazione anon deve averlo messo in una buona posizione. Ai tempi del ...