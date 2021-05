Bollettino del 4 maggio | i dati dell’epidemia di oggi in Italia

(Di martedì 4 maggio 2021) Il Ministero della Salute,martedì 4, ha reso noto ildella pandemia da Covid in. In attesa deldel Ministero della Salute, ecco i… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

T7TorreSette : #Coronavirus #Campania, il bollettino del 4 maggio 2021: 1.331 nuovi contagi e 38 decessi - Banto000 : @eu_pizzimenti Giusto il tempo per diffondere il Bollettino della Vittoria del Generalissimo. Ma senza affiggerlo… - Tgyou24 : Covid-19 Campania: Bollettino vaccinazioni del 4 maggio 2021 via @jegtheme - ugoebasta : BOLLETTINO REGIONALE CALABRIA DEL 4 MAGGIO - corrierelamezia : #Coronavirus, il #Bollettino della Regione #Calabria del 4 maggio 2021: 61.227 (+302 rispetto a ieri) -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino del

LA NAZIONE

...dalla Regione Sono 488 i nuovi contagi da coronavirus in Emilia Romagna secondo ildi ... Complessivamente, tra i nuovi positivi 164 erano già in isolamento al momento dell'esecuzione...Attesa per ilministero della SaluteNella regione i nuovi positivi sono 1.331 e si registrano 38 vittime, 21 nelle ultime 48 ore. Si allenta la pressione sulle terapie intensive: 11 dimessi ...Covid Lazio, il bollettino di martedì 4 maggio: si registrano 803 casi positivi e 36 morti, 14 in più rispetto a ieri e 2245 guariti ...