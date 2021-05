Bollettino Coronavirus Protezione Civile 4 maggio | i dati ufficiali

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - 100x100Napoli : Coronavirus: il bollettino della Regione Campania - NewSicilia : +++ BOLLETTINO CORONAVIRUS ITALIA +++ I DATI dell'ultimo bollettino nazionale #Newsicilia - NibBiotec : RT @Cartabellotta: Iniziano a vedersi effetti #vaccini su riduzione mortalità (scende progressivamente età media deceduti) Fonte: @istsupsa… -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Coronavirus

Sono 315.506 i tamponi molecolari e antigenici per ileffettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri i test erano stati 121.829. Il tasso di ...LIGURIA Sono altri 10 i decessi di persone positive alregistrati in Liguria, secondo l'ultimodiffuso dalla Regione: sale a 4.210 il numero delle vittime da inizio emergenza. ...Emergenza coronavirus in Italia, diffuso dal Ministero della Salute il bollettino del 4 maggio. I casi nelle ultime 24 ore sono stati 9.116 (ieri 5.948) per complessivi 4.059.821 contagiati.Da AstraZeneca a Pfizer: dopo quanti giorni la copertura dal Covid. Covid all'aperto: il contagio è facile o no? Roma, 4 maggio 2021 - Giornata con numeri Covid in generale crescita rispetto alle 24 ...