Bollettino Coronavirus di Martedì 4 Maggio 2021, rapporto positivi/tamponi al 2,88% (Di martedì 4 maggio 2021) In data 4 Maggio l’incremento nazionale dei casi è +0,22% (ieri +0,14%) con 4.059.821 contagiati totali, 3.524.194 dimissioni/guarigioni (+18.477) e 121.738 deceduti (+305); 413.889 infezioni in corso (-9.669). Ricoverati con sintomi -219 (18.176); terapie intensive -67 (2.423) con 136 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 315.506 tamponi totali (ieri 121.829) di cui 147.530 molecolari (ieri 77.339) e 167.976 test rapidi (ieri 44.490) con 94.374 casi testati (ieri 46.748); 9.116 positivi (target 4.311); rapporto positivi/tamponi totali 2,88% (ieri 4,88% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 9,65% (ieri 12,72% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.354; Campania 1.331; Puglia 1.028; Sicilia 902; Lazio 803; Veneto 721; Piemonte ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 4 maggio 2021) In data 4l’incremento nazionale dei casi è +0,22% (ieri +0,14%) con 4.059.821 contagiati totali, 3.524.194 dimissioni/guarigioni (+18.477) e 121.738 deceduti (+305); 413.889 infezioni in corso (-9.669). Ricoverati con sintomi -219 (18.176); terapie intensive -67 (2.423) con 136 nuovi ingressi del giorno. Elaborati 315.506totali (ieri 121.829) di cui 147.530 molecolari (ieri 77.339) e 167.976 test rapidi (ieri 44.490) con 94.374 casi testati (ieri 46.748); 9.116(target 4.311);totali 2,88% (ieri 4,88% – target 2%);/casi testati 9,65% (ieri 12,72% – target 3%). Nuovi casi soprattutto in: Lombardia 1.354; Campania 1.331; Puglia 1.028; Sicilia 902; Lazio 803; Veneto 721; Piemonte ...

fleinaudi : Con @carloalberto e @ricpuglisi la @fleinaudi ha chiesto la diffusione di un dato semplice : Quanti dei morti comun… - ricpuglisi : Con @fleinaudi e @carloalberto chiediamo che @Palazzo_Chigi e @MinisteroSalute pubblichino giornalmente il numero d… - ilriformista : I dati del bollettino sull’andamento dell’epidemia di #Coronavirus in Italia - AcerboLivio : Coronavirus Milano, le ultime news e il bollettino con i casi di oggi 4 maggio. – Mantova Futura - PaoloSpallino : RT @PaoloSpallino: Benvenuto mondo... 305 morti. Coronavirus, oggi 9.116 contagi e 305 morti per Covid, verso Astrazeneca per under 60. Dra… -