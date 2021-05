Blitz a Tor Bella Monaca, smantellata nota piazza di spaccio a ‘gestione familiare’: 21 arresti (Di martedì 4 maggio 2021) Questa mattina, alle prime luci dell’alba, è scattato un Blitz dei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in una delle più grandi piazze di spaccio del quartiere Tor Bella Monaca. Il Blitz Gli agenti stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 21 persone, tra cui 2 donne. Disposta inoltre la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G. di altri 14 soggetti, tra cui 2 donne. Tutti i soggetti sono ritenuti responsabili di associazione finalizzata allo spaccio di cocaina nel quartiere di Tor Bella Monaca. Le indagini L’ennesima indagine volta a contrastare le piazze di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 4 maggio 2021) Questa mattina, alle prime luci dell’alba, è scattato undei Carabinieri del Comando Provinciale di Roma in una delle più grandi piazze didel quartiere Tor. IlGli agenti stanno dando esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Roma, su richiesta della locale Procura Direzione Distrettuale Antimafia, che dispone l’arresto di 21 persone, tra cui 2 donne. Disposta inoltre la sottoposizione all’obbligo di presentazione alla P.G. di altri 14 soggetti, tra cui 2 donne. Tutti i soggetti sono ritenuti responsabili di associazione finalizzata allodi cocaina nel quartiere di Tor. Le indagini L’ennesima indagine volta a contrastare le piazze di ...

virginiaraggi : Grazie a Carabinieri per blitz a Tor Bella Monaca. Arrestate 51 persone e azzerati vertici piazza di spaccio. Stop… - Affaritaliani : Roma, nuovo blitz a Tor Bella Monaca: arrestate 21 persone per spaccio di coca - CorriereCitta : Blitz a Tor Bella Monaca, smantellata nota piazza di spaccio a ‘gestione familiare’: - ilmamilio : Blitz antidrogra dei carabinieri all'alba a Tor Bella Monaca: 21 in manette - ilmessaggeroit : Tor Bella Monaca, blitz dei carabinieri: 21 arresti, azzerata un'altra piazza dello spaccio -