BioPic | nuovo sistema di coltivazione a led | la soluzione italiana contro il Climate Change

(Di martedì 4 maggio 2021) Combinare la visione dell’Italia sull’agricoltura e la visione degli Emirati Arabi nell’economia circolare, per creare un impatto duraturo, sulla sostenibilità mondiale. E’ l’obiettivo di Renato Reggiani, ceo di www..it, startupdell’agritech e dello space farming, che ha presentato il suo innovativodia led che mira alla resilienza ed economia circolare attraverso lainnovativa e la purificazione attiva degli ambienti indoor. In seguito ai contatti con gli Emirati di Dubai e le autorità dell’emirato di Sharja,ha progettato untipo di serra per lanel deserto che riduce fino al 90% del fabbisogno energetico e idrico. Il primo ministro degli Emirati e Ruler di Dubai, H.H. ...

Combinare la visione dell'Italia sull'agricoltura e la visione degli Emirati Arabi nell'economia circolare, per creare un impatto duraturo, sulla sostenibilità mondiale. E' l'obiettivo di Renato Reggi ...