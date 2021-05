Billie Eilish trasformazione shock: “Prima di guardarmi ascoltate” (Di martedì 4 maggio 2021) Billie Eilish compare sulla copertina di Vogue UK completamente trasformata. Via i felponi, l’atteggiamento da ragazza problematica, i capelli verde acido e nero. La nuova Billie Eilish ha i capelli biondo platino, lo sguardo di chi non ha pura di sedurre e sa quello che vuole. Ma, attenzione, c’è di più. La trasformazione di Billie Eilish La Prima copertina di Vogue dedicata a Billie Eilish risale al febbraio dello scorso anno, con l’artista allora diciottenne ritratta in quattro differenti cover da altrettanti fotografi con il dichiarato intento di “reinventare l’immagine di una popstar”. Stavolta la copertina per il numero di giugno di Vogue UK mostra la cantante americana, oggi diciannovenne, in un ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 4 maggio 2021)compare sulla copertina di Vogue UK completamente trasformata. Via i felponi, l’atteggiamento da ragazza problematica, i capelli verde acido e nero. La nuovaha i capelli biondo platino, lo sguardo di chi non ha pura di sedurre e sa quello che vuole. Ma, attenzione, c’è di più. LadiLacopertina di Vogue dedicata arisale al febbraio dello scorso anno, con l’artista allora diciottenne ritratta in quattro differenti cover da altrettanti fotografi con il dichiarato intento di “reinventare l’immagine di una popstar”. Stavolta la copertina per il numero di giugno di Vogue UK mostra la cantante americana, oggi diciannovenne, in un ...

