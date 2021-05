Bill Gates | su twitter l’annuncio del divorzio dalla moglie Melinda

repubblica : ?? Bill e Melinda Gates divorziano: annunciata sui social la fine del matrimonio dopo 27 anni - RobertoBurioni : Mi consola il pensare che un uomo intelligente come Bill Gates ha comunque fatto la sciocchezza di sposarsi. - StefanoGuerrera : si lasciano anche Melinda e Bill Gates. L’amore raga non esiste e se esiste finisce. - so_na_sega : Bill Gates e Melinda divorziano. Lei è furiosa perché il marito non è riuscito a microchipparci tutti. - giraparole : RT @IlVentuC: E da ora la fondazione si chiamerà Bill OR Melinda Gates #BillGates -

Un amore che ha fatto storia è giunto al termine, dopo quello di Jeff Bezos, numero uno di Amazon, arriva un altro divorzio per uno degli uomoni più ricchi al mondo.e la moglie Melinda hanno annunciato con un comunicato congiunto diffuso anche su tweeter il divorzio. 'Dopo una lunga riflessione e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo preso la ..."Dopo molte riflessioni e molto lavoro sulla nostra relazione, abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio" . Inizia così il comunicato congiunto postato da, 65 anni, e Melinda, 56, sull'account Twitter del fondatore di Microsoft il 3 maggio. "Negli ultimi 27 anni abbiamo cresciuto tre bambini incredibili e costruito una fondazione che lavora ...Bill and Melinda Gates’ divorce can ripple through the technology industry, a vast portfolio of businesses and social issues.Bill and Melinda Gates said on Monday that they were divorcing after 27 years of marriage. “After a great deal of thought and a lot of work on our relationship, we have made the decision to end our ...