Bill Gates | il divorzio da sua moglie Melinda annunciato su Twitter

repubblica : ?? Bill e Melinda Gates divorziano: annunciata sui social la fine del matrimonio dopo 27 anni - RobertoBurioni : Mi consola il pensare che un uomo intelligente come Bill Gates ha comunque fatto la sciocchezza di sposarsi. - Agenzia_Ansa : Bill e Melinda Gates annunciano a fine del loro matrimonio #ANSA - Asgard_Hydra : RT @Labbufala: Dopo 27 anni di matrimonio Melinda Gates lascia il marito Bill e scappa con Linus Torvalds. - g_damuri : RT @ilmarziano1: Lettera di separazione di Bill Gates a Melinda: 'Alt io Esc. Situazione fuori Ctrl. Ti Invio questa lettera ma non è tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Bill Gates

Con un patrimonio immenso, la separazione del fondatore di Microsoft potrebbe diventare il più costoso, superando anche quello del proprietario di Amazon. Da Rupert e Anna Murdoch fino a Silvio ..., secondo l' indice dei miliardari di Bloomberg è la quarta persona più ricca al mondo con un patrimonio stimato di 146 miliardi di dollari (oltre 130 miliardi di euro), 124 miliardi di ...Bill Gates, one of the world’s richest men has been removed from Bloomberg's billionaire list after news of his divorce from Melinda Gates. The business platform took the action shortly after news of ...And Liz Cheney is in hot water with some fellow Republicans, again.