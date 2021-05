Bill Gates e Melinda divorziano | addio vale PIL della Grecia

(Di martedì 4 maggio 2021) Scoppia un’altra celebre coppia. Dopo l’tra il numero uno di Amazon, Jeff Bezos e l’ormai ex moglie MacKenzie Scott, tocca a un altro Paperone.(co-fondatore di Microsoft, 65 anni, secondo uomo più ricco al mondo) eFrench si separano dopo 27 anni di matrimonio. Il clamoroso annuncio è arrivato con un comunicato congiunto postato su Twitter. “Abbiamo preso la decisione dopo moltissime riflessioni e dopo aver fatto un gran lavoro sul nostro rapporto”, si legge nella dichiarazione postata dalla coppia. “Nel corso di 27 anni abbiamo cresciuto tre figli incredibili e costruito una fondazione che lavora in tutto il mondo con l’obiettivo di permettere a tutte le persone di condurre una vita sana e produttiva”, proseguonoassicurando che ...

repubblica : ?? Bill e Melinda Gates divorziano: annunciata sui social la fine del matrimonio dopo 27 anni - RobertoBurioni : Mi consola il pensare che un uomo intelligente come Bill Gates ha comunque fatto la sciocchezza di sposarsi. - Agenzia_Ansa : Bill e Melinda Gates annunciano a fine del loro matrimonio #ANSA - il_Tinto : RT @CicRosina: dietro il divorzio di Bill Gates secondo me c'è Bill Gates - Filomen67527274 : @GiuliaSalemi93 Siamo tutte 'bimbe di Bill Gates' ?????? #prelemi -

