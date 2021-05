Biden ha risollevato l’immagine degli Stati Uniti nel mondo

Leggi su linkiesta

(Di martedì 4 maggio 2021) Sono passati poco più di cento giorni dall’insediamento di Joealla Casa Bianca. Fino ad oggi l’amministrazione si è concentrata su alcune priorità annunciate già in campagna elettorale: da una parte il completamento del piano vaccinale e un piano di rilancio che sostenesse la ripresa economica per superare gli effetti della pandemia, dall’altra la necessità di estendere la rete di protezione sociale e ridurre le diseguaglianze all’interno del Paese. In questo solco si inseriscono i primi grandi risultati ottenuti nella campagna vaccinale – la soglia dei cento milioni di vaccini nei primi cento giorni è stata superata, sono 220 milioni le dosi somministrate – e anche misure straordinarie come l’American Rescue Plan Act, un programma di spesa da 1.900 miliardi di dollari che riguarda famiglie, disoccupazione, scuola e tanto altro. Sul fronte...