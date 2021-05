Berrettini facile contro Fognini | 6 - 3 6 - 4 Guarda gli highlights

Ultime Notizie dalla rete : Berrettini facile

Nella gara del secondo turno del torneo di tennis Masters 1000 di Madrid, Matteovince il derby contro Fabio Fognini per 6 - 3, 6 - 4 e accede agli ottavi di finale. Guarda gli highlightsTutto troppoper Matteo. Nel derby andato in scena sull Arantxa Sanchez Stadium il n° 1 italiano si disfa di Fabio Fognini in due set, 6 - 3 6 - 4 e vola agli ottavi di finale del Masters 1000 di ...Finisce con un successo anche più netto del 6-3 6-4 finale il derby di secondo turno tra Matteo Berrettini e Fabio Fognini, che regala al romano i primi ottavi di finale della sua carriera al Masters ...MADIRD - Due break per set bastano al n. 10 del mondo per avere la meglio sul tennista ligure. Ai quarti troverà uno tra Delbonis e Ramos Vinolas ...