Bergamo, i negozi del centro lanciano il "Golden Ticket": "Così proviamo a risollevarci dopo mesi difficili" (Di martedì 4 maggio 2021) Cercare di promuovere il commercio del centro città, in questa fase di progressive riaperture dopo i difficili mesi di chiusura e di stop alle attività per l'emergenza Covid-19: ci provano i commercianti del centro di Bergamo, con il sostegno del Distretto Urbano del Commercio e del Comune, attraverso l'iniziativa "Golden Ticket" che coinvolgerà nel mese di maggio quasi 120 tra negozi e attività commerciali. Un'idea che si ispira e riprende il mitico "Biglietto d'oro" del racconto di Roald Dahl "La Fabbrica di Cioccolato", poi divenuto, per ben due volte, film: nel racconto, coloro che avessero trovato, dentro a una tavoletta di cioccolato, il biglietto d'oro avrebbe potuto entrare nella fabbrica di cioccolato di Willy Wonka.

