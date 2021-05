Bergamo, da metà maggio lavori al ponte della circonvallazione, chiude via Tremana (Di martedì 4 maggio 2021) Dal 13/15 di maggio e per circa un mese il Comune di Bergamo sarà al lavoro per mettere in sicurezza e consolidare il ponte della circonvallazione su Via Tremana. Leggi su ecodibergamo (Di martedì 4 maggio 2021) Dal 13/15 die per circa un mese il Comune disarà al lavoro per mettere in sicurezza e consolidare ilsu Via

Ultime Notizie dalla rete : Bergamo metà Da metà maggio scattano i lavori di messa in sicurezza del ponte di via Tremana ... sono evidenti alcune infiltrazioni d'acqua: per mettere a posto tutte queste piccole imperfezioni il Comune di Bergamo ha investito 600mila euro per i lavori. L'intervento prevede anche la ...

