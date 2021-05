Benevento, nuovo comandante del reparto operativo dei Carabinieri (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Il Tenente Colonnello Carmine Apicella, 56enne, si è insediato a Benevento in qualità di comandante del reparto operativo, già retto in sede vacante dal Ten. Col. Alfredo Zerella, proviene dal Provinciale di Salerno, ove ha svolto l’incarico di comandante del Nucleo Informativo. Arruolato a Roma nel 1984, ha frequentato la Scuola Ufficiali nel 1998 ed ha prestato servizio in Emilia Romagna, Toscana, Campania e Veneto, ricoprendo incarichi territoriali di Stato Maggiore e presso Reparti Speciali, impegnati alla lotta della criminalità organizzata ed al contrasto del traffico di droga. Nel 2010, ha partecipato alla missione NATO KFOR “Joint Enterprise” per il mantenimento della pace in Kosovo. Nel 2017 ha coadiuvato la Commissione straordinaria del ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Il Tenente Colonnello Carmine Apicella, 56enne, si è insediato ain qualità didel, già retto in sede vacante dal Ten. Col. Alfredo Zerella, proviene dal Provinciale di Salerno, ove ha svolto l’incarico didel Nucleo Informativo. Arruolato a Roma nel 1984, ha frequentato la Scuola Ufficiali nel 1998 ed ha prestato servizio in Emilia Romagna, Toscana, Campania e Veneto, ricoprendo incarichi territoriali di Stato Maggiore e presso Reparti Speciali, impegnati alla lotta della criminalità organizzata ed al contrasto del traffico di droga. Nel 2010, ha partecipato alla missione NATO KFOR “Joint Enterprise” per il mantenimento della pace in Kosovo. Nel 2017 ha coadiuvato la Commissione straordinaria del ...

