Bekaert: 'L'azienda continuerà a lavorare per favorire la reindustrializzazione' (Di martedì 4 maggio 2021) Figline "Nella situazione data, pur in assenza di un nuovo accordo sindacale, l'azienda rimane comunque disponibile e impegnata per favorire la reindustrializzazion e del sito e il ricollocamento dei ... Leggi su lanazione (Di martedì 4 maggio 2021) Figline "Nella situazione data, pur in assenza di un nuovo accordo sindacale, l'rimane comunque disponibile e impegnata perla reindustrializzazion e del sito e il ricollocamento dei ...

qn_lanazione : Bekaert: 'L’azienda continuerà a lavorare per favorire la reindustrializzazione' - NoiAretini : Bekaert, l'azienda: 'Restiamo a disposizione per favorire reindustrializzazione e ricollocamento dei lavoratori' - Valdarnopost : #Lavoro Bekaert, niente da fare: l'azienda non cambia idea. Avanti con i licenziamenti. Amarezza e rabbia dei sinda… - NoiAretini : Bekaert, niente da fare: l'azienda non cambia idea. Avanti con i licenziamenti. Amarezza e rabbia dei sindacati - malveri : RT @CislToscana: #Bekaert, oggi tavolo al @MISE_GOV. L'azienda si prende tre giorni per decidere se chiedere il prolungamento della cassa i… -