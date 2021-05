Bebe Vio “insegna” come usare la protesi al piccolo Domenico | VIDEO (Di martedì 4 maggio 2021) Bebe Vio, oltre a essere una campionessa di scherma, è anche una donna che ha sempre voluto raccontare al mondo la sua storia e il suo modo per superare le difficoltà che la vita gli ha posto davanti al suo cammino. Un esempio da seguire, come dimostra anche il suo incontro con un bambino a cui ha “insegnato” come utilizzare le protesi all’avambraccio. La prima “manina & pugnetto” non si scorda mai Mi rivedo nei gesti e negli occhi di Domenico, al suo primo approccio con una protesi mioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori pic.twitter.com/fajAat0YQQ — Beatrice Vio (@VioBebe) May 3, 2021 Nel filmato pubblicato sui suoi canali social, la campionessa paralimpica di fioretto mostra la ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021)Vio, oltre a essere una campionessa di scherma, è anche una donna che ha sempre voluto raccontare al mondo la sua storia e il suo modo per superare le difficoltà che la vita gli ha posto davanti al suo cammino. Un esempio da seguire,dimostra anche il suo incontro con un bambino a cui ha “to”utilizzare leall’avambraccio. La prima “manina & pugnetto” non si scorda mai Mi rivedo nei gesti e negli occhi di, al suo primo approccio con unamioelettrica. Mi emoziona vederlo provare, ancora inconsapevole della forza che saprà tirare fuori pic.twitter.com/fajAat0YQQ — Beatrice Vio (@Vio) May 3, 2021 Nel filmato pubblicato sui suoi canali social, la campionessa paralimpica di fioretto mostra la ...

Bebe Vio si vaccina contro il Covid. Il suo messaggio sui social Bebe Vio e il vaccino anti - Covid: "Una tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre" La campionessa, che ha aderito alla campagna di vaccinazione per gli atleti olimpici e paralimpici che ...

Casale, Bebe Vio si è vaccinata: "Tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre" CASALE SUL SILE - 'Una tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre. Io mi vaccino'. Così scrive sui social la campionessa di scherma Bebe Vio postando le foto della sua vaccinazione contro il Covid di venerdì scorso. L'atleta di Mogliano si è presentata al centro vaccinale di Lughignano a Casale sul Sile, dove è stata accolta con ...

Bebe Vio si vaccina contro il Covid. Il suo messaggio sui social

Bebe Vio e il vaccino anti-Covid: «Una tappa fondamentale per tornare alla vita di sempre» A veva detto di credere nel vaccino come unica arma per uscire dalla pandemia. Ora Bebe Vio mostra orgogliosa sui social le immagini dell’iniezione del siero. La campionessa, infatti, ha aderito alla ...

