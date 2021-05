Basket, Eurolega 2021: Efes e Barcellona conquistano la Final Four (Di martedì 4 maggio 2021) Sono Efes Istanbul e Barcellona le ultime due semiFinaliste dell’Eurolega 2020-2021 e raggiungono CSKA Mosca e Olimpia Milano a Colonia per la Final Four. E se gli spagnoli vincono senza troppe difficoltà la sfida con lo Zenit San Pietroburgo, ben diversa è la storia per i turchi che sono nel Finale hanno la meglio del Real Madrid. Prova subito a dettare i tempi l’Efes, che dopo i due ko in Spagna vuole dare immediatamente uno scossone al match. Ma il Real Madrid risponde colpo su colpo con Carlos Alocen che non permette ai turchi di superare il +4 nei primi minuti di gioco. La tripla di Alberto Abalde a metà quarto dà il vantaggio al Real Madrid e si va al primo stop con gli ospiti avanti 18-21. Laprovittola dà il +4 agli spagnoli, ma ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) SonoIstanbul ele ultime due semiiste dell’2020-e raggiungono CSKA Mosca e Olimpia Milano a Colonia per la. E se gli spagnoli vincono senza troppe difficoltà la sfida con lo Zenit San Pietroburgo, ben diversa è la storia per i turchi che sono nele hanno la meglio del Real Madrid. Prova subito a dettare i tempi l’, che dopo i due ko in Spagna vuole dare immediatamente uno scossone al match. Ma il Real Madrid risponde colpo su colpo con Carlos Alocen che non permette ai turchi di superare il +4 nei primi minuti di gioco. La tripla di Alberto Abalde a metà quarto dà il vantaggio al Real Madrid e si va al primo stop con gli ospiti avanti 18-21. Laprovittola dà il +4 agli spagnoli, ma ...

